Оливье ТИЛЛЬ: «Мне нравится, как играет Ворскла»

24-летний полузащитник сборной Люксембурга подписал контракт с «Ворсклой» на два года. В Полтаву Тилль перебрался на правах свободного агента. В этом статусе он пребывал с октября прошлого года, после того, как расторг контракт с «Уфой».

«Мы с моим агентом искали команду. Однажды он сообщил, что есть предложение от клуба «Ворскла» Полтава. Обговорили, что, если клуб действительно заинтересован, то для меня это хорошая возможность. В итоге я здесь и надеюсь, что проведу время с пользой. Я видел видео и мне нравится, как играет «Ворскла». Надеюсь, я смогу помочь команде.

Я впервые в Украине на длительное время. Однажды был во Львове вместе с национальной сборной Люксембурга. Думаю, через несколько недель смогу больше рассказать о Полтаве. Мне нужно немного времени, чтобы рассмотреть здесь все», - сказал Тилль.

Оливье Тилль стал вторым новичком «Ворсклы» в зимнее межсезонье. Ранее полтавчане арендовали в «Динамо» Георгия Цитаишвили.