Оливье ТИЛЛЬ: «Мне нравится, как играет Ворскла»

Новичок полтавчан будет выступать под 8-м номером

  • 06.01.2021 00:55
  • 485 просмотров
  • 2 комментария
Оливье ТИЛЛЬ: «Мне нравится, как играет Ворскла»
© ФК Ворскла. Оливье Тилль

24-летний полузащитник сборной Люксембурга подписал контракт с «Ворсклой» на два года. В Полтаву Тилль перебрался на правах свободного агента. В этом статусе он пребывал с октября прошлого года, после того, как расторг контракт с «Уфой».

«Мы с моим агентом искали команду. Однажды он сообщил, что есть предложение от клуба «Ворскла» Полтава. Обговорили, что, если клуб действительно заинтересован, то для меня это хорошая возможность. В итоге я здесь и надеюсь, что проведу время с пользой. Я видел видео и мне нравится, как играет «Ворскла». Надеюсь, я смогу помочь команде.

Я впервые в Украине на длительное время. Однажды был во Львове вместе с национальной сборной Люксембурга. Думаю, через несколько недель смогу больше рассказать о Полтаве. Мне нужно немного времени, чтобы рассмотреть здесь все», - сказал Тилль.

Оливье Тилль стал вторым новичком «Ворсклы» в зимнее межсезонье. Ранее полтавчане арендовали в «Динамо» Георгия Цитаишвили.

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Источник — ФК Ворскла

(3 голоса)

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Комментарии
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 01:22
    +1
    за ворсклу с детства
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 06.01.2021 01:03
    -2
    Хєр ти бачив, як та вроскла грала, чувак)))
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    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 01:22
    +1
    за ворсклу с детства
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