Абу-Даби. Костюк и другие украинки узнали соперниц в парном разряде

В среду на корты выйдет пара с участием Людмилы Киченок

  • 05.01.2021 22:56
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Абу-Даби. Костюк и другие украинки узнали соперниц в парном разряде
© Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк, Катерина Бондаренко и сестры Киченок узнали соперниц в парном разряде на турнире WTA 500 в ОАЭ.
 
Матчи первого круга с участием украинок:
 
Марта Костюк/Андрея Клепач (Украина/Словения) - Суко Аояма/Эна Сибахара (Япония, 5)
 
Катерина Бондаренко/Надежда Киченок (Украина) - Каролина Мухова/Маркета Вондроушова (Чехия)
 
Людмила Киченок/Кэйтлин Кристиан (Украина/США) - Шарон Фишман/Джулиана Олмос (Канада/Мексика)

В среду на корты выйдет только пара с участием Людмилы Киченок.

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Источник — WTA

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