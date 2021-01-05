Контракт на руках. Главный тренер Таврии узнал о своей отставке из СМИ

Сергей Шевченко не писал заявлений об уходе, но клуб уже пригласил Олега Федорчука

  • 05.01.2021 21:36
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Контракт на руках. Главный тренер Таврии узнал о своей отставке из СМИ
© ФК Таврия Симферополь. Сергей Шевченко

У второлиговой «Таврии Симферополь» на сегодняшний момент не очень понятная ситуация с главным тренером.
 
По словам Сергея Шевченко, информация о том, что он уже не руководит «Таврией Симферополь» поступила к нему из СМИ, хотя у него действующий контракт до конца сезона и никаких заявлений об уходе он не писал.
 
Более того, несколько дней назад вице-президент ФК Даниил Репилевский в беседе с Шевченко подтвердил, что именно он – главный тренер и будет готовить команду к весенней части сезона. А вскоре на клубном сайте появилось сообщение, что новым главным тренером назначен Олег Федорчук. С тех пор с Шевченко больше никто из клубного руководства не связывался.
 
После осенней части чемпионата Украины «Таврия Симферополь» занимает второе место в группе «Б» Второй лиги, набрав 23 очка и имея игру в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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