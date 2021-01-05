Его уже нет в команде. Назван лучший игрок Десны в 2020 году

Назван лучший игрок «Десны» из Чернигова в 2020 году. Несмотря на то, что Александр Филиппов уже оставил черниговской команду, именно его болельщики выбрали лучшим в 2020 году.

Опрос проводился в социальных сетях клуба. Александр набрал наибольшее количество голосов в Instagram (63) и Telegram (127), а вот в Facebook лучшим стал Евгений Паст (84).

Тройка лучших, по мнению болельщиков, выглядит следующим образом:

Александр Филиппов – 228 голосов (Instagram – 63, Telegram – 127, Facebook – 38)

Евгений Паст – 197 голосов (Instagram – 32, Telegram – 81, Facebook – 84)

Ефим Конопля – 149 голосов (Instagram – 41, Telegram – 76, Facebook – 32)

Александр Филиппов выступал в составе «Десны» с 2016 по 2020 год, и в конце прошлого года перешел в бельгийский «Сент-Трюйден». Всего в активе нападающего 126 матчей, 47 голов и 11 голевых передач в составе черниговского клуба.