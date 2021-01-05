Его уже нет в команде. Назван лучший игрок Десны в 2020 году

Александр Филиппов в голосовании опередил Евгения Паста и Ефима Коноплю

  • 05.01.2021 21:03
  • 1012 просмотров
  • 1 комментарий
Его уже нет в команде. Назван лучший игрок Десны в 2020 году
© ФК Десна Чернигов. Александр Филиппов

Назван лучший игрок «Десны» из Чернигова в 2020 году. Несмотря на то, что Александр Филиппов уже оставил черниговской команду, именно его болельщики выбрали лучшим в 2020 году.

Опрос проводился в социальных сетях клуба. Александр набрал наибольшее количество голосов в Instagram (63) и Telegram (127), а вот в Facebook лучшим стал Евгений Паст (84).

Тройка лучших, по мнению болельщиков, выглядит следующим образом:

  • Александр Филиппов – 228 голосов (Instagram – 63, Telegram – 127, Facebook – 38)
  • Евгений Паст – 197 голосов (Instagram – 32, Telegram – 81, Facebook – 84)
  • Ефим Конопля – 149 голосов (Instagram – 41, Telegram – 76, Facebook – 32)

Александр Филиппов выступал в составе «Десны» с 2016 по 2020 год, и в конце прошлого года перешел в бельгийский «Сент-Трюйден». Всего в активе нападающего 126 матчей, 47 голов и 11 голевых передач в составе черниговского клуба.

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Источник — ФК Десна

(1 голос)

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Комментарии
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 21:18
    0
    Игрок как игрок.
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 21:18
    0
    Игрок как игрок.
    Ссылка
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