Стало известно, сколько Подолье получило из городской казны в 2020-м году

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин озвучил общую сумму финансирования сферы физической культуры и спорта в 2020-м году. Она составила 50 миллионов гривен.



Футбольный клуб «Подолье», который делит с «Диназом» первое место в турнирной таблице Второй лиги (группа А), получил от города почти 3,5 миллиона гривен.



В 2020 году средства из казны города получили:



- Футбольный клуб «Подолье» - 3 450 000 грн.

- регбийные клубы «Подолье» и «Буревестник» 480 000 грн.

- гандбольный клуб ХНУ- ДЮСШ №1 - 540 000 грн.

- Баскетбольные клубы «Хмельницкая Политехника» (мужская и женская) - 1 700 000 грн

- Волейбольные клубы «Новатор» (мужчины и женщины) - 2 400 000 грн

- Футзальный клуб ДЮСШ №1 (женщины, высшая лига) - 55 000 грн.

- Спортивный клуб «Сокол» (мужчины, Экстра-Лига. Детские команды, 3 возрастные группы) - 1 085 000 грн.