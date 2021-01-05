Стало известно, сколько Подолье получило из городской казны в 2020-м году

Хмельницкий выделил клубу почти 3,5 миллиона гривен

  • 05.01.2021 21:15
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Стало известно, сколько Подолье получило из городской казны в 2020-м году
© ФК Подолье

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин озвучил общую сумму финансирования сферы физической культуры и спорта в 2020-м году. Она составила 50 миллионов гривен.
 
Футбольный клуб «Подолье», который делит с «Диназом» первое место в турнирной таблице Второй лиги (группа А), получил от города почти 3,5 миллиона гривен.
 
В 2020 году средства из казны города получили:
 
- Футбольный клуб «Подолье» - 3 450 000 грн.
- регбийные клубы «Подолье» и «Буревестник» 480 000 грн.
- гандбольный клуб ХНУ- ДЮСШ №1 - 540 000 грн.
- Баскетбольные клубы «Хмельницкая Политехника» (мужская и женская) - 1 700 000 грн
- Волейбольные клубы «Новатор» (мужчины и женщины) - 2 400 000 грн
- Футзальный клуб ДЮСШ №1 (женщины, высшая лига) - 55 000 грн.
- Спортивный клуб «Сокол» (мужчины, Экстра-Лига. Детские команды, 3 возрастные группы) - 1 085 000 грн.

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