Милан – Ювентус. Лидер против чемпиона

Игра состоится 6 января

  • 05.01.2021 20:49
  • 4025 просмотров
  • 0 комментариев
Милан – Ювентус. Лидер против чемпиона
© twitter

Настоящий «Милан» в этом сезоне вернулся. Впервые за много лет «россонери» всерьез претендуют на победу в чемпионате Италии. А значит дуэль с «Ювентусом» обещает быть максимально жаркой

Победа в чемпионате:

Интер – 2.2

Ювентус – 4

Милан - 4

«Милан» лидирует в чемпионате и остается единственной командой из топ-лиг, которая в этом сезоне в чемпионате еще ни разу не проигрывала. Беспроигрышная серия миланцев в чемпионате достигла уже 27 матчей! И даже потеря из-за травмы великолепного Златана Ибрагимовича не стала для «Милана» помехой, команда Пиоли научилась побеждать и без шведского ветерана 

До недавних пор «Ювентус» также шел в Серии А без поражений, но в последнем матче 2020 года умудрился проиграть дома «Фиорентине» 0:3. И на данный момент туринцы отстают от «Милана» на 10 очков, хоть и имеют матч в запасе. А потому победа нужна в первую очередь именно подопечным Андреа Пирло. Как видим, несмотря на то, что между «Миланом» и «Ювентусом» такой большой разрыв в турнирной таблице, букмекеры считают шансы команд на выигрыш скудетто абсолютно равными.

В июле команды подарили нам по-настоящему феерический матч. Во втором тайме «Ювентус» повёл 2:0, но «Милану» удалось быстро сравнять счет, а затем и вырвать победу – 4:2. Просто фантастика! Впервые за 30 лет «Ювентус» пропустил от «Милана» 4 гола.

В сегодняшнем матче «Ювентус» по инерции считается фаворитом, всё-таки по составу туринцы превосходят «Милан». Но «россонери» в этом сезоне настолько хороши, что им под силу как минимум сыграть вничью с «Ювентусом» и продлить свою беспроигрышную серию

 Прогноз Favbet: Милан не проиграет – 1.61

Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности