Милан – Ювентус. Лидер против чемпиона

Настоящий «Милан» в этом сезоне вернулся. Впервые за много лет «россонери» всерьез претендуют на победу в чемпионате Италии. А значит дуэль с «Ювентусом» обещает быть максимально жаркой

Победа в чемпионате:

Интер – 2.2

Ювентус – 4

Милан - 4

«Милан» лидирует в чемпионате и остается единственной командой из топ-лиг, которая в этом сезоне в чемпионате еще ни разу не проигрывала. Беспроигрышная серия миланцев в чемпионате достигла уже 27 матчей! И даже потеря из-за травмы великолепного Златана Ибрагимовича не стала для «Милана» помехой, команда Пиоли научилась побеждать и без шведского ветерана

До недавних пор «Ювентус» также шел в Серии А без поражений, но в последнем матче 2020 года умудрился проиграть дома «Фиорентине» 0:3. И на данный момент туринцы отстают от «Милана» на 10 очков, хоть и имеют матч в запасе. А потому победа нужна в первую очередь именно подопечным Андреа Пирло. Как видим, несмотря на то, что между «Миланом» и «Ювентусом» такой большой разрыв в турнирной таблице, букмекеры считают шансы команд на выигрыш скудетто абсолютно равными.

В июле команды подарили нам по-настоящему феерический матч. Во втором тайме «Ювентус» повёл 2:0, но «Милану» удалось быстро сравнять счет, а затем и вырвать победу – 4:2. Просто фантастика! Впервые за 30 лет «Ювентус» пропустил от «Милана» 4 гола.

В сегодняшнем матче «Ювентус» по инерции считается фаворитом, всё-таки по составу туринцы превосходят «Милан». Но «россонери» в этом сезоне настолько хороши, что им под силу как минимум сыграть вничью с «Ювентусом» и продлить свою беспроигрышную серию

Прогноз Favbet: Милан не проиграет – 1.61