ВИДЕО. Он взял 8-й номер. Ворскла представила новичка из Люксембурга

Новичок «Ворсклы» Оливье Тилль из Люксембурга впервые прибыл в Полтаву и дал интервью клубной пресс-службе.

Оливье излучал радость от того, что стороны во всем нашли взаимопонимание. Он надеется побороться вместе с ворсклянами за награды в УПЛ нынешнего сезона.

Полузащитник будет играть в футболке с 8-м номером. Завтра, 6 января, когда команда впервые соберется вместе в новом году, Тилль познакомится со своими новыми одноклубниками.