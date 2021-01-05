ВИДЕО. Он взял 8-й номер. Ворскла представила новичка из Люксембурга

Новичок «Ворсклы» Оливье Тилль из Люксембурга впервые прибыл в Полтаву и дал интервью клубной пресс-службе.
Оливье излучал радость от того, что стороны во всем нашли взаимопонимание. Он надеется побороться вместе с ворсклянами за награды в УПЛ нынешнего сезона.
Полузащитник будет играть в футболке с 8-м номером. Завтра, 6 января, когда команда впервые соберется вместе в новом году, Тилль познакомится со своими новыми одноклубниками.
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Источник — ФК Ворскла
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