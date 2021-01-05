ВИДЕО. Он взял 8-й номер. Ворскла представила новичка из Люксембурга

Оливье Тилль из Люксембурга впервые прибыл в Полтаву и дал интервью

  • 05.01.2021 20:39
  • 997 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Он взял 8-й номер. Ворскла представила новичка из Люксембурга
© ФК Ворскла. Оливье Тилль

Новичок «Ворсклы» Оливье Тилль из Люксембурга впервые прибыл в Полтаву и дал интервью клубной пресс-службе.

Оливье излучал радость от того, что стороны во всем нашли взаимопонимание. Он надеется побороться вместе с ворсклянами за награды в УПЛ нынешнего сезона.

Полузащитник будет играть в футболке с 8-м номером. Завтра, 6 января, когда команда впервые соберется вместе в новом году, Тилль познакомится со своими новыми одноклубниками.

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Источник — ФК Ворскла

(3 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.01.2021 21:52
    0
    sidor zalcman, 05.01.2021 21:31
    Теннисисток на всех хватит.
    ну да , есть же еще и настольный теннис
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 21:32
    -1
    sidor zalcman, 05.01.2021 21:31
    Теннисисток на всех хватит.
    А им - готовый Оливье на любой праздник.
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 21:31
    -1
    Теннисисток на всех хватит.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.01.2021 21:52
    0
    sidor zalcman, 05.01.2021 21:31
    Теннисисток на всех хватит.
    ну да , есть же еще и настольный теннис
    Ссылка
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