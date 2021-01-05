Калиниченко войдет в тренерский штаб иностранного клуба

Главным тренером «Риги» после ухода Олега Кононова будет Денис Лактионов

  • 05.01.2021 20:17
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Калиниченко войдет в тренерский штаб иностранного клуба
© 2+2. Максим Калиниченко

Бывшие футболисты украинских клубов Максим Калиниченко и Александр Филимонов будут работать в тренерском штабе клуба «Рига» из Латвии. Их контракты рассчитаны на два года.

Пост главного тренера «Риги», ставший вакантным после ухода Олега Кононова, займет Денис Лактионов, который ранее возглавлял московскую «Родину». 43-летний российский специалист тоже подпишет с латвийским клубом двухлетний контракт.

«Рига» выиграла чемпионат Латвии 2020, набрав 69 очков в 27 матчах.

Максим Калиниченко играл за «Днепр», «Спартак», «Таврию», был экспертом на ТВ, работал в тренерском штабе клубов «Металлист», «Полесье», «Родина».

Александр Филимонов отыграл несколько матчей за «Динамо» в 2001 году. Больше всего известен по пропущенному голу от Андрея Шевченко в квалификации Евро-2000. Работал в той же «Родине» тренером вратарей.

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Источник — Sport24.ru

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