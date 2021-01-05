ВИДЕО. «Давай, Вербич, играй! Только плачешь». Как Монзуль руководит игрой

Украинский футбол в последнее время ассоциируют с именем Катерины Монзуль. Она отсудила множество топовых поединков с участием «Динамо» и «Шахтера». В прошлом году даже дебютировала в Лиге Европы. Ее критикуют и расхваливают. А УЕФА отмечает Монзуль как прогрессивную женщину-арбитра.
Смотрите самые эмоциональные эпизоды с участием Катерины Монзуль.
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Источник — FootballHub
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Что прощают мужчины друг другу, женщине зачастую не прощают,
и раз она до сих пор судит ТОП-матчи - значит у неё есть квалификация и стальные яйца
Теперь без неё наш футбол не представляю.
Теперь без неё наш футбол не представляю.
Что прощают мужчины друг другу, женщине зачастую не прощают,
и раз она до сих пор судит ТОП-матчи - значит у неё есть квалификация и стальные яйца
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