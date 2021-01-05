ВИДЕО. «Давай, Вербич, играй! Только плачешь». Как Монзуль руководит игрой

Украинский футбол в последнее время ассоциируют с именем Катерины Монзуль. Она отсудила множество топовых поединков с участием «Динамо» и «Шахтера». В прошлом году даже дебютировала в Лиге Европы. Ее критикуют и расхваливают. А УЕФА отмечает Монзуль как прогрессивную женщину-арбитра.

Смотрите самые эмоциональные эпизоды с участием Катерины Монзуль.