ВИДЕО. «Давай, Вербич, играй! Только плачешь». Как Монзуль руководит игрой

Мастер-класс от одной из лучших женщин-арбитров в мире

  • 05.01.2021 19:49
  • 6010 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. «Давай, Вербич, играй! Только плачешь». Как Монзуль руководит игрой
© УАФ. Катерина Монзуль

Украинский футбол в последнее время ассоциируют с именем Катерины Монзуль. Она отсудила множество топовых поединков с участием «Динамо» и «Шахтера». В прошлом году даже дебютировала в Лиге Европы. Ее критикуют и расхваливают. А УЕФА отмечает Монзуль как прогрессивную женщину-арбитра. 

Смотрите самые эмоциональные эпизоды с участием Катерины Монзуль.

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Источник — FootballHub

(20 голосов)

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Комментарии
    lgpaladin
      lgpaladin, 05.01.2021 21:57
    0
    Монзуль - это пример женщина в мужской профессии.
    Что прощают мужчины друг другу, женщине зачастую не прощают,
    и раз она до сих пор судит ТОП-матчи - значит у неё есть квалификация и стальные яйца
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 05.01.2021 21:50
    0
    Молодец она, игрокам еще и правила объясняет, которых многие из их не знают (или забыли), как некоторое водители на дорогах
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 05.01.2021 21:43
    -2
    В первую очередь не доверяет сама себе из за этого было много косяков и конфликтов у неё и беготня к тв.
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    Петя Рудик
      Петя Рудик, 05.01.2021 21:40
    +2
    Я думаю вона сміливіша за багатьох наших суддів-чоловіків, приймає більш зважені рішення.
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 05.01.2021 21:30
    -1
    Катруся кохає Вербіча !
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    Alex99
    online
      Alex99, 05.01.2021 21:07
    +5
    Number one!
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    Hulivud
      Hulivud, 05.01.2021 20:43
    0
    Нормально судит,ровно, не видел, чтобы кого-то "загоняла".
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    marko2020
    online
      marko2020, 05.01.2021 20:33
    +2
    Ребята, перед вратарём не трогаем друг друга, я смотрю😂😂😂 извращенцы на поле😂
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 19:54
    +1
    По фотографии можно уже сейчас ей памятник ставить при жизни.))
    Теперь без неё наш футбол не представляю.
    Ссылка
    Alex99
    online
      Alex99, 05.01.2021 21:07
    +5
    Number one!
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 05.01.2021 21:40
    +2
    Я думаю вона сміливіша за багатьох наших суддів-чоловіків, приймає більш зважені рішення.
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 05.01.2021 20:33
    +2
    Ребята, перед вратарём не трогаем друг друга, я смотрю😂😂😂 извращенцы на поле😂
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 19:54
    +1
    По фотографии можно уже сейчас ей памятник ставить при жизни.))
    Теперь без неё наш футбол не представляю.
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 05.01.2021 21:57
    0
    Монзуль - это пример женщина в мужской профессии.
    Что прощают мужчины друг другу, женщине зачастую не прощают,
    и раз она до сих пор судит ТОП-матчи - значит у неё есть квалификация и стальные яйца
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 05.01.2021 21:50
    0
    Молодец она, игрокам еще и правила объясняет, которых многие из их не знают (или забыли), как некоторое водители на дорогах
    Ссылка
    Hulivud
      Hulivud, 05.01.2021 20:43
    0
    Нормально судит,ровно, не видел, чтобы кого-то "загоняла".
    Ссылка
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