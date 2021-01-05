Антирекорд АПЛ. 40 случаев коронавируса за неделю

В клубах увеличивается количество заражений

  • 05.01.2021 18:11
  • 1726 просмотров
  • 4 комментария
Антирекорд АПЛ. 40 случаев коронавируса за неделю
© Skysports.com

АПЛ объявила об антирекорде сезона по количеству случаев коронавируса среди игроков, тренеров и работников клубов элитного дивизиона Англии.

Теперь все должны сдавать по два теста в неделю, а за минувшие 7 дней выявили 40 случаев заболевания. Это в два раза больше, чем прошлый антирекорд сезона.

Всего за неделю сделали 2,295 тестов. Названия клубов и фамилии игроков АПЛ не разглашает.

Ранее Лига опровергла информацию о том, что может сделать паузу в чемпионате из-за резкого увеличения числа заболевших, так как сейчас в АПЛ все равно будет 10-дневный перерыв.

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Источник — Sky Sports

(11 голосов)

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Комментарии
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 19:49
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 05.01.2021 19:09
    И в следующем мутирует и еще через год-два. Собственно как и 100 - 200 лет до этого. В АПЛ антирекорд по безсимптомной болезни. пзд. начинается опять хрень эта
    Сегодня - 60 000. Что им делать? Они закрыли всех дома, как когда то Китай.
    Прямо сейчас это сообщают в Новостях. Полный ппц
    Ссылка
    Larry007
      Larry007, 05.01.2021 19:45
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 05.01.2021 19:09
    И в следующем мутирует и еще через год-два. Собственно как и 100 - 200 лет до этого. В АПЛ антирекорд по безсимптомной болезни. пзд. начинается опять хрень эта
    100%. Все эти бессимптомные новости для того и делают. Просто кукловодам надо ещё стадо держать по домам, чтоб потом они добровольно встали в очередь колоть себе "вакцину". Кто бы мог себе представить такое год назад
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
      Ukraine_Kiev_Fan, 05.01.2021 19:09
    +1
    sidor zalcman, 05.01.2021 18:28
    Блин. Там новый карантин объявили и уже по новой мутации.
    И в следующем мутирует и еще через год-два. Собственно как и 100 - 200 лет до этого. В АПЛ антирекорд по безсимптомной болезни. пзд. начинается опять хрень эта
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 18:28
    -2
    Блин. Там новый карантин объявили и уже по новой мутации.
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
      Ukraine_Kiev_Fan, 05.01.2021 19:09
    +1
    sidor zalcman, 05.01.2021 18:28
    Блин. Там новый карантин объявили и уже по новой мутации.
    И в следующем мутирует и еще через год-два. Собственно как и 100 - 200 лет до этого. В АПЛ антирекорд по безсимптомной болезни. пзд. начинается опять хрень эта
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 19:49
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 05.01.2021 19:09
    И в следующем мутирует и еще через год-два. Собственно как и 100 - 200 лет до этого. В АПЛ антирекорд по безсимптомной болезни. пзд. начинается опять хрень эта
    Сегодня - 60 000. Что им делать? Они закрыли всех дома, как когда то Китай.
    Прямо сейчас это сообщают в Новостях. Полный ппц
    Ссылка
    Larry007
      Larry007, 05.01.2021 19:45
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 05.01.2021 19:09
    И в следующем мутирует и еще через год-два. Собственно как и 100 - 200 лет до этого. В АПЛ антирекорд по безсимптомной болезни. пзд. начинается опять хрень эта
    100%. Все эти бессимптомные новости для того и делают. Просто кукловодам надо ещё стадо держать по домам, чтоб потом они добровольно встали в очередь колоть себе "вакцину". Кто бы мог себе представить такое год назад
    Ссылка
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