Антирекорд АПЛ. 40 случаев коронавируса за неделю

АПЛ объявила об антирекорде сезона по количеству случаев коронавируса среди игроков, тренеров и работников клубов элитного дивизиона Англии.

Теперь все должны сдавать по два теста в неделю, а за минувшие 7 дней выявили 40 случаев заболевания. Это в два раза больше, чем прошлый антирекорд сезона.

Всего за неделю сделали 2,295 тестов. Названия клубов и фамилии игроков АПЛ не разглашает.

Ранее Лига опровергла информацию о том, что может сделать паузу в чемпионате из-за резкого увеличения числа заболевших, так как сейчас в АПЛ все равно будет 10-дневный перерыв.