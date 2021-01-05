Андрей ПАВЕЛКО: «Украинский опыт показал, насколько важен ВАР»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко оценил работу системы видеоповторов ВАР в Украине:
«Украинский опыт, а это уже более года работы ВАР на матчах УПЛ, Первой лиги, Кубка и Суперкубка Украины, доказал, насколько важна эта система в сложных ситуациях, возникающих на поле.
Закономерно, что эта технология уже стала неотъемлемым атрибутом современного футбола. И я очень рад, что в свое время мы приняли правильное решение, и УАФ стала одной из первых национальных ассоциаций, которые начали подготовку к успешному внедрению этой технологии.
Работа по внедрению ВАР в Украине еще не полностью завершена. Но мы уже преодолели большой путь – соответствующую подготовку прошли арбитры и инспекторы».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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УАФ = ФФУ = УЕФА = ФИФА - это самые честные, порядочные и некоррумпированные организации.
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Одно радует, что Бог читает души людей.
УАФ = ФФУ = УЕФА = ФИФА - это самые честные, порядочные и некоррумпированные организации.
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Одно радует, что Бог читает души людей.
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