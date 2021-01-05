Андрей ПАВЕЛКО: «Украинский опыт показал, насколько важен ВАР»

Президент УАФ – о работе ВАР в Украине

  • 05.01.2021 17:53
  • 636 просмотров
  • 8 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО: «Украинский опыт показал, насколько важен ВАР»
© Футбол 1/2/3. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко оценил работу системы видеоповторов ВАР в Украине:

«Украинский опыт, а это уже более года работы ВАР на матчах УПЛ, Первой лиги, Кубка и Суперкубка Украины, доказал, насколько важна эта система в сложных ситуациях, возникающих на поле.

Закономерно, что эта технология уже стала неотъемлемым атрибутом современного футбола. И я очень рад, что в свое время мы приняли правильное решение, и УАФ стала одной из первых национальных ассоциаций, которые начали подготовку к успешному внедрению этой технологии.

Работа по внедрению ВАР в Украине еще не полностью завершена. Но мы уже преодолели большой путь – соответствующую подготовку прошли арбитры и инспекторы».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 05.01.2021 19:52
    +1
    VAR - это прекрасная возможность списывать сознательные ошибки и предвязость судей на технику.
    УАФ = ФФУ = УЕФА = ФИФА - это самые честные, порядочные и некоррумпированные организации.
    -
    Одно радует, что Бог читает души людей.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.01.2021 19:39
    0
    Снова этот клоун от футбола, комментирует то, в чем вообще не разбирается.Думаю, что окончательное завершение тестирования VAR пройдет уже без участия этого мошенника, примазавшегося к украинскому футболу...
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    Penal
    online
      Penal, 05.01.2021 18:48
    -1
    К сожалению VAR и Монзуль перестали без всяких причин удалять соперников Динамо, давать высосанные из пальца пенальти, а потому не соответствуют стратегии клуба, в которой Динамо понад усе.....
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.01.2021 18:24
    +2
    Монзуль важливіша за ВАР.😂😂😂
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    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 05.01.2021 18:22
    0
    півматчу розбирають порушення ,де можна списати на чоловічу боротьбу
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    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 05.01.2021 18:20
    -3
    навпаки з червонними картками перебор .Жінка -суддя робить з чоловічого футбола зовсім жиночим.
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    ВВВ
    online
      ВВВ, 05.01.2021 18:15
    0
    ВАР хороша штука,особливо при визначенні положення "поза грою" в динамічних ситуаціях або при визначенні пенальті.При грубих порушеннях правил застосування ВАР це 50 на 50.Багато спеціалістів вже висловились що при прогляданні ВАРу порушення правил часто виглядають жорсткішими ніж вони є насправді. Але це все є при застосуванні ВАРу взагалі в футболі але не в УПЛ.В УПЛ часто суддя ВАР зловживає своїм правом особливо при призначенні пенальті,застосовуючи формальні підстави для призначення пенальті.
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 05.01.2021 18:10
    +2
    Не то слово! Вроде идем в ногу со временем и продолжаем банковать. Дело не в ВАР, а в гнилости наших чинушь, идеологии нашего общества, хитрожоплсти и ненажерливости депутатов, президентов и министров...
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.01.2021 18:24
    +2
    Монзуль важливіша за ВАР.😂😂😂
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 05.01.2021 18:10
    +2
    Не то слово! Вроде идем в ногу со временем и продолжаем банковать. Дело не в ВАР, а в гнилости наших чинушь, идеологии нашего общества, хитрожоплсти и ненажерливости депутатов, президентов и министров...
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 05.01.2021 19:52
    +1
    VAR - это прекрасная возможность списывать сознательные ошибки и предвязость судей на технику.
    УАФ = ФФУ = УЕФА = ФИФА - это самые честные, порядочные и некоррумпированные организации.
    -
    Одно радует, что Бог читает души людей.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.01.2021 19:39
    0
    Снова этот клоун от футбола, комментирует то, в чем вообще не разбирается.Думаю, что окончательное завершение тестирования VAR пройдет уже без участия этого мошенника, примазавшегося к украинскому футболу...
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 05.01.2021 18:22
    0
    півматчу розбирають порушення ,де можна списати на чоловічу боротьбу
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 05.01.2021 18:15
    0
    ВАР хороша штука,особливо при визначенні положення "поза грою" в динамічних ситуаціях або при визначенні пенальті.При грубих порушеннях правил застосування ВАР це 50 на 50.Багато спеціалістів вже висловились що при прогляданні ВАРу порушення правил часто виглядають жорсткішими ніж вони є насправді. Але це все є при застосуванні ВАРу взагалі в футболі але не в УПЛ.В УПЛ часто суддя ВАР зловживає своїм правом особливо при призначенні пенальті,застосовуючи формальні підстави для призначення пенальті.
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