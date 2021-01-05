Милан – Ювентус: прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч чемпионата Италии

  • 05.01.2021 18:26
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Милан – Ювентус: прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Ansa

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный дал прогноз на матч 16-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Ювентус».

«Милан» в этом сезоне в Серии А еще ни разу не проигрывал. Молодец Стефано Пиоли, которому удалось достичь таких результатов. «Россонери» 11 матчей выиграли и 4 свели к ничьей. С 37 очками миланцы лидируют в чемпионате Италии. «Милан» достаточно хорошо играет. В прошлом сезоне над Пиоли тучи нависли и писали, что его Рангник заменит. Но команда собралась и выдала хорошие игры и хороший результат. Это говорит о том, что игроки поддерживают тренера, они играют за тренера. Они понимают, что Пиоли хорошего уровня тренер, но, бывает, понимаешь, что не пришло время для реализации идей. И в один момент у них получилось наладить игру. В этом сезоне этот прогресс «Милана» продолжается. Лидер «россонери» в атаке – Хакан Чалханоглу. Также Франк Кессье хорош. Тео Эрнандес отлично играет. Анте Ребич выглядит очень прилично, хорват забивает и отдает. Доннарумма в воротах силен. Матч с «Ювентусом» будет пропускать опорник Сандро Тонали, который получил красную карточку в предыдущем поединке. «Милану» придется перестраиваться.    

«Ювентус» с 27 очками идет пятым в Серии А и имеет на один сыгранный матч меньше, чем у «Милана». Туринцы всего лишь раз в этом сезоне чемпионата Италии проиграли. Но шесть раз сыграли вничью, а это очень много. Это произошло в связи с тем, что в команде сменился тренер. Андреа Пирло достаточно молодой специалист, ему 41 год. У него нет опыта, чтобы управлять такой большой командой. Да, Кьеза и Мората усилили «Старую Синьору». Также в команду пришли Артур и молодой перспективный Кулушевски. Плюс ко всему у «Ювентуса» есть суперзвезда Криштиану Роналду. В команде позитивная атмосфера, так как Пауло Дибала практически дал добро на продление контракта.

«Ювентусу» для того, чтобы бороться за чемпионство, уже нельзя терять очки. Думаю, «Милан» впервые в этом сезоне Серии А проиграет. Мое мнение, что «Ювентус» победит. Я ставлю на туринскую команду, у них потенциал выше. Класс игроков достаточно высокий и они выиграют. Мне «Милан» сейчас симпатичен. Я хочу, чтоб он стал чемпионом. Но, на мой субъективный взгляд,выиграет «Ювентус», - считает Грозный.

Матч «Милан» – «Ювентус» состоится 6-го января. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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