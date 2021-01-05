Надежда Киченок – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 5 января, украинка Надежда Киченок (№658 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 500 в ОАЭ.



Соперницей украинской теннисистки в первом круге отбора будет третья сеяная британка Джоди Баррейдж (№263 WTA).



Начало матча в 11:50 по Киеву. Ранее девушки не встречались.



В финале квалификации победительница матча сразится против испанки Ирен Бурильо Эскорихуэлы (№331 WTA) или Амандин Эсс из Франции (№289 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ