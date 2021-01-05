Реал пытается удержать Рамоса

Мадридский «Реал» продолжает вести переговоры с защитником и капитаном команды Серхио Рамосом о новом контракте.

Руководство «сливочных» предложило 34-летнему испанцу два варианта продления соглашения: на год с сохранением нынешней зарплаты или на два года с понижением оклада на 10 процентов.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 1 ассист в 16 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет переманить Серхио Рамоса.