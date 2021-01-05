Элина СВИТОЛИНА: «Из-за карантина не сможем видеться с Монфисом»

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об условиях, в которых будут жить участники соревнований в Мельбурне.

«В Австралии мы изначально договорились тренироваться с Игой Свентек. Мы несколько раз тренировались, и нам понравилось вместе спарринговать. Практически сразу, как мы узнали правила карантина, то договорились вместе тренироваться на первой неделе. Потом мы искали вторую пару, и я договорилась с Викторией Азаренко. На тот момент я еще не знала, с кем она будет тренироваться, и она уже потом договорилась с Дарьей Касаткиной. У нас сложились достаточно разнообразные стили игры, так как потом нужно будет сразу играть турниры, то это хорошие игроки, с которыми можно будет здорово потренироваться, и у нас со всеми отличные отношения. Думаю, что это был хороший выбор.

Что касается карантина, то это будет достаточно специфический опыт. Вне комнаты в отеле можно находиться 5 часов: 2 часа на теннис, 2 часа на физподготовку, 1 час на то, чтобы поесть. 2 недели нельзя будет никуда выходить. Также нам с Гаэлем Монфисом пришло письмо, что мы не сможем видеться в этот период, чтобы круг общения не расширялся. Такое правило приняло правительство Австралии. Поэтому будет очень интересный опыт, я бы сказала, будет непросто. Ясное дело мы будем знать, что находимся недалеко друг от друга, но не сможем даже друг к другу подходить. Иногда какие-то правила непонятны, но нужно их придерживаться. Думаю, что в Австралии сделают хорошие условия для подготовки и хорошо проведут турнир», — считает Свитолина.