Евгений ПАСТ: «Десна должна закончить сезон в призовой тройке»

Голкипер черниговского клуба намерен улучшить свою игру

  • 05.01.2021 09:15
  • 109 просмотров
  • 0 комментариев
Евгений ПАСТ: «Десна должна закончить сезон в призовой тройке»
© ФК Десна Чернигов. Евгений Паст

32-летний украинский вратарь «Десны» Евгений Паст подвел итоги минувшего года и поделился ожиданиями от текущего сезона.

- Прошлый год был достаточно сложным, наверное, для всех людей на планете. Чем он, в первую очередь, запомнился, и, пожалуй, чему научил?
- В футбольном плане год запомнился, конечно, дебютным попаданием «Десны» в еврокубки. А в житейском плане запомнился карантин, который научил, наверное, больше следить за собой и своим здоровьем...

- Перед новым годом УПЛ внесла вас в топ-33 футболистов первого круга турнира. Насколько добавляет мотивации такое признание?
- Всегда хочется добавлять, улучшать свою игру, а попадать в такие рейтинги, безусловно, всегда приятно.

- Скоро Рождество — есть ли у вас традиции, как встречать этот праздник?
- Никаких традиций нет. Рождество всегда отмечаю в семейном кругу.

- Чего, по вашему мнению, достигнет «Десна» в начавшемся году?
- Я считаю, «Десна» должна закончить сезон в призовой тройке.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Десна

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности