Евгений ПАСТ: «Десна должна закончить сезон в призовой тройке»

32-летний украинский вратарь «Десны» Евгений Паст подвел итоги минувшего года и поделился ожиданиями от текущего сезона.
- Прошлый год был достаточно сложным, наверное, для всех людей на планете. Чем он, в первую очередь, запомнился, и, пожалуй, чему научил?
- В футбольном плане год запомнился, конечно, дебютным попаданием «Десны» в еврокубки. А в житейском плане запомнился карантин, который научил, наверное, больше следить за собой и своим здоровьем...
- Перед новым годом УПЛ внесла вас в топ-33 футболистов первого круга турнира. Насколько добавляет мотивации такое признание?
- Всегда хочется добавлять, улучшать свою игру, а попадать в такие рейтинги, безусловно, всегда приятно.
- Скоро Рождество — есть ли у вас традиции, как встречать этот праздник?
- Никаких традиций нет. Рождество всегда отмечаю в семейном кругу.
- Чего, по вашему мнению, достигнет «Десна» в начавшемся году?
- Я считаю, «Десна» должна закончить сезон в призовой тройке.
Источник — ФК Десна
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