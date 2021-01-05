Евгений ПАСТ: «Десна должна закончить сезон в призовой тройке»

32-летний украинский вратарь «Десны» Евгений Паст подвел итоги минувшего года и поделился ожиданиями от текущего сезона.

- Прошлый год был достаточно сложным, наверное, для всех людей на планете. Чем он, в первую очередь, запомнился, и, пожалуй, чему научил?

- В футбольном плане год запомнился, конечно, дебютным попаданием «Десны» в еврокубки. А в житейском плане запомнился карантин, который научил, наверное, больше следить за собой и своим здоровьем...

- Перед новым годом УПЛ внесла вас в топ-33 футболистов первого круга турнира. Насколько добавляет мотивации такое признание?

- Всегда хочется добавлять, улучшать свою игру, а попадать в такие рейтинги, безусловно, всегда приятно.

- Скоро Рождество — есть ли у вас традиции, как встречать этот праздник?

- Никаких традиций нет. Рождество всегда отмечаю в семейном кругу.

- Чего, по вашему мнению, достигнет «Десна» в начавшемся году?

- Я считаю, «Десна» должна закончить сезон в призовой тройке.