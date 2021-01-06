Виталий Сачко – Михаэль Врбенски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 6 января, украинский теннисист Виталий Сачко (№398 ATP) начнет борьбу в квалификации турнира АТР 250 в Турции.
В первом раунде отбора украинец сыграет против чеха Михаэля Врбенски (№311 ATP), который получил 11-й номер посева.
Начало матча в 12:20 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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