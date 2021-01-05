Остап МАРКЕВИЧ: «Надеюсь, новички у Мариуполя будут»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о зимних трансферных планах украинского клуба.
— Новички у «Мариуполя» будут?
— Надеюсь, будут. Пока что ждем их приезда в расположение нашей команды. Надеюсь, они присоединятся к «Мариуполю» в самые ближайшие дни и отправятся вместе с нами на сборы.
— На какие позиции приедут новички?
— Пока что их нет в команде, поэтому опережать события не хотелось бы.
— Еще перед новым годом «Мариуполь» подписал воспитанника «Шахтера», выступавшего осенью в «Минае», защитника Кирилла Меличенко. Чем приглянулся вам этот игрок?
— Своими уверенными действиями на поле, смелостью. Мы видим перспективу и усиление своей команды в приглашении этого талантливого футболиста.
Источник — zbirna.com
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