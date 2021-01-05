Максим Кучинский покинул Черкащину

Украинский голкипер получил статус свободного агента

  • 05.01.2021 08:45
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Максим Кучинский покинул Черкащину
© ФК Карпаты Львов. Максим Кучинский

32-летний украинский вратарь «Черкащины» Максим Кучинский покинул коллектив из Второй лиги. Контракт игрока с клубом подошел к концу, сейчас он находится в статусе свободного агента.

Ранее Кучинский выступал за «Динамо» из Батуми, «Карпаты», «Десну», запорожский «Металлург», «Зирку», «Полтаву», «Черкасский Днепр» и латвийский «Тукумс», в составе которого он поиграл в 2020-м году.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 тысяч.

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Источник — Footboom

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