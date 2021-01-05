Ювентус может подписать экс-игрока Металлиста

Туринский клуб следит за вингером «Аталанты» Алехандро Гомесом

  • 05.01.2021 08:36
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Ювентус может подписать экс-игрока Металлиста
© Sport24. Алехандро Гомес

Туринский «Ювентус» внимательно наблюдает за ситуацией с 32-летним аргентинским вингером «Аталанты» Алехандро Гомесом.

Футболист не выходил на поле с 16-го декабря. Сообщается, что Гомес хочет покинуть «Аталанту» из-за конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

«Ювентус» может подписать Алехандро, если продаст Федерико Бернардески, которым интересуется берлинская «Герта».

В текущем сезоне Гомес провел за «Аталанту» 16 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €15 миллионов. Контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до лета 2022-го года.

С августа 2013-го года по сентябрь 2014-го года контракт Гомеса принадлежал харьковскому «Металлисту».

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Источник — Goal.com

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