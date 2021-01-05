ВИДЕО. Пятов вспомнил, как забил Мораесу

36-летний голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов вспомнил эпизод с тренировки «горняков», где он забил в ворота, которые защищал форвард Жуниор Мораес.
«Когда мне говорят: «Я бы потянул!», сразу меняемся.
Шутка, конечно. Но это не точно.
Соскучился по команде. Скоро сборы», — прокомментировал Пятов короткий ролик.
В текущем сезоне Пятов провел за «Шахтер» 6 матчей во всех турнирах, где пропустил 11 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
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