ФОТО. Додо проводит отпуск на бразильском пляже

22-летний бразильский правый защитник «Шахтера» Додо набирается сил перед второй частью сезона на родине.
Фотографией с бразильского пляжа Додо поделился в социальных сетях.
В текущем сезоне Додо провел за «Шахтер» 17 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.