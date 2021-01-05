ФОТО. Додо проводит отпуск на бразильском пляже

22-летний бразильский правый защитник «Шахтера» Додо набирается сил перед второй частью сезона на родине.

Фотографией с бразильского пляжа Додо поделился в социальных сетях.

В текущем сезоне Додо провел за «Шахтер» 17 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.