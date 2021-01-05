Сергей Шевченко может возглавить Кристалл

Олег Федорчук, последние несколько лет успешно работавший с «Энергией», принял «Таврию Симферополь». В свою очередь, возглавлявший «таврийский» клуб Сергей Шевченко продолжит карьеру в другом коллективе.

Как стало известно, новой командой 62-летнего специалиста, вероятнее всего, станет «Кристалл», который в осенней части нынешнего сезона поочередно тренировали Эдуард Хавров, Сергей Валяев и Сергей Шевцов.

После 16-ти сыгранных матчей «Кристалл» занимает 16-е место в Первой лиге, имея в активе 4 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 11-35.