Защитник Барселоны может перейти во французский клуб

27-летний центральный защитник «Барселоны» и сборной Франции Самуэль Юмтити может продолжить карьеру во французской «Ницце». Клуб готов выкупить контракт футболиста уже в зимнее трансферное окно.

Юмтити — воспитанник «Лиона», который перешел в «Барселону» летом 2016-го года за €25 миллионов.

В текущем сезоне Самуэль провел за «блаугранас» всего 3 матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €20 миллионов. Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023-го года.