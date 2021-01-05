Михаил МУДРИК: «Все, что я умею, это благодаря футболу»

Во вторник, 5-го января, полузащитнику «Десны» Михаилу Мудрику, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», исполнилось 20 лет.

«20.

Хочется сказать спасибо Богу...

Хотя бы просто за возможность играть в футбол.

Ведь все, что у меня есть, в большей части благодаря футболу.

Ведь все, что я умею, это благодаря футболу.

Так много людей на меня подписано и, обратно же, благодаря футболу.

Когда начинаю писать большие тексты, всегда в голове одни благодарности (Богу, семье, друзьям, подписчикам, хейтерам), всегда есть некое чувство благодарности.

Я с детства знал только один путь, добиться чего-то — это тяжелая работа...

И поэтому я благодарен, что у меня есть такая возможность работать над собой.

Так что не теряйте времени, тратьте его на то, что сделает вас ближе к мечте!

Ведь время — чемпион мира по скорости», — написал Мудрик.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Десну» 11 матчей во всех турнирах.