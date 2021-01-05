ФОТО. Денис Попов приступил к тренировкам

Несмотря на то, что отпуск у игроков киевского «Динамо» заканчивается только 10-го января, 21-летний украинский защитник Денис Попов уже приступил к тренировкам.

Фото из тренажерного зала Попов опубликовал в социальных сетях.

В текущем сезоне Денис провел за «Динамо» 14 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.