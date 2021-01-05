Тренер Саугемптона: «Слезы на глазах были от ветра»

Ральф Хазенхюттль растрогался после победы над «Ливерпулем»

  • 05.01.2021 05:03
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Тренер Саугемптона: «Слезы на глазах были от ветра»
© Twitter

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал, почему расплакался после победы над «Ливерпулем» (1:0) в матче 17-го тура АПЛ.

«Слезы на моих глазах были от ветра! Когда видишь, как парни бьются изо всех сил, испытываешь неподдельную гордость. В матче с «Ливерпулем» необходимо показывать идеальную игру, и я думаю, нам это удалось.

Чувствовалось огромное давление со стороны соперника, ключевым моментом сегодня было держать оборону вокруг штрафной и всё равно стараться играть в футбол. Мы здорово справились с этой задачей.

Это была напряжённая игра, я чуть не потерял голос. Ребята устали. Это неизбежно, если вы хотите обыграть такую команду. Но парни верили в то, что делают. Это был прекрасный вечер», - сказал Хазенхюттль.

 

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Источник — BBC

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