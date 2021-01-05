Team Empire представила новый состав Dota-2. В команде два украинца

Team Empire представила состав, который примет участие в турнирах серии Dota Pro Circuit 2021 года. Пока не известно, получит ли команда приглашение в стыковочный турнир.
Последними к команде присоединились Владислав Petushara Козловский и молодой украинский мидер Александр gwynbleidd Абакумов
Состав Team Empire
Алексей Smiling Knight Свиридов
Александр gwynbleidd Абакумов
Владислав Petushara Козловский
Олег sayuw Каленбет
Сергей EcNart Слободянюк
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