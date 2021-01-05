Team Empire представила новый состав Dota-2. В команде два украинца

Организация готовится к новому сезону

  • 05.01.2021 04:48
  • 305 просмотров
  • 0 комментариев
Team Empire представила новый состав Dota-2. В команде два украинца

Team Empire представила состав, который примет участие в турнирах серии Dota Pro Circuit 2021 года. Пока не известно, получит ли команда приглашение в стыковочный турнир.

Последними к команде присоединились Владислав Petushara Козловский и молодой украинский мидер Александр gwynbleidd Абакумов

Состав Team Empire

 Алексей Smiling Knight Свиридов
 Александр gwynbleidd Абакумов
 Владислав Petushara Козловский
 Олег sayuw Каленбет
 Сергей EcNart Слободянюк

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности