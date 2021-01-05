ВИДЕО. Ибрагимович забил яркий гол на тренировке Милана

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который в ноябре получил травму бедра, вскоре вернется в общую группу. 39-летний швед тренируется индивидуально, но уже работает на поле. Швед выложил видео эффектного гола на тренировке.

Златан Ибрагимович замыкая передачу опустился на колени и поразил ворота эффектным ударом головы. Форвард готовится к матчу с «Кальяри», который запланирован на 18 января.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 2 ассиста.