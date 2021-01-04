Стали известны соперники Орлова и Сачко в квалификации турнира в Анталье

Владислав дебютирует на турнирах ATP

  • 04.01.2021 20:29
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Стали известны соперники Орлова и Сачко в квалификации турнира в Анталье
© Lima Challenger Copa Claro. Виталий Сачко

Украинские теннисисты Владислав Орлов (№350 ATP) и Виталий Сачко (№398 ATP) узнали соперников в квалификации турнира АТР 250 в Турции.
 
Третья ракетка Украины Владислав Орлов, который проведет дебютный турнир ATP, в первом круге отбора сразится с пятым сеяным немцем Маттиасом Бахингером (№279 ATP).
 
Виталий Сачко начнет соревнования матчем с чехом Михаэлем Врбенским (№311 ATP), который получил 11-й номер посева.
 
Напомним, что в отборочном турнире также могли сыграть Сергей Стаховский и Илья Марченко, но они снялись.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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