ВИДЕО. Свитолина напугала Монфиса

Украинская теннисистка сняла ролик для TikTok

  • 04.01.2021 16:59
  • 631 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Свитолина напугала Монфиса
© Instagram. Элина Свитолина

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина сняла ролик для TikTik вместе со своим парнем, 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Каждый киндер в этом доме — мой», — прокомментировала видео украинка.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 04.01.2021 17:46
    0
    Цікаво, в мене одного якісь дивні відчуття від цих відео з тіктоку?
    Ссылка
    syrkis-shybkis
      syrkis-shybkis, 04.01.2021 17:39
    0
    Да уж...
    Ссылка
    Aerobus43
      Aerobus43, 04.01.2021 17:37
    +1
    класна міміка в нього
    Ссылка
    Aerobus43
      Aerobus43, 04.01.2021 17:37
    +1
    класна міміка в нього
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 04.01.2021 17:46
    0
    Цікаво, в мене одного якісь дивні відчуття від цих відео з тіктоку?
    Ссылка
    syrkis-shybkis
      syrkis-shybkis, 04.01.2021 17:39
    0
    Да уж...
    Ссылка
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