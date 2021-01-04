ВИДЕО. Свитолина напугала Монфиса

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина сняла ролик для TikTik вместе со своим парнем, 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
«Каждый киндер в этом доме — мой», — прокомментировала видео украинка.
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Источник — Sport.ua
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