Президент WTA: «Тур вернется в норму только в 2022 году»

Президент WTA Мики Лоулер поделилась своим прогнозом по поводу будущего тура в условиях пандемии коронавируса:

«По-моему, в 2020 году теннис отлично справился с огромными проблемами, которые возникли из-за глобальности тура. И эти проблемы сохраняются.

Думаю, безопаснее всего будет предположить, что тур вернется в норму в 2022-м, но мы нацелены на гибкость. Думаю, в этом году Уимблдон еще будет не совсем нормальным, но я надеюсь, что он будет максимально нормальным».