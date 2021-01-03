Президент WTA: «Тур вернется в норму только в 2022 году»

Мики Лоулер сделала прогноз на 2021 год

  • 03.01.2021 10:19
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Президент WTA: «Тур вернется в норму только в 2022 году»

Президент WTA Мики Лоулер поделилась своим прогнозом по поводу будущего тура в условиях пандемии коронавируса:

«По-моему, в 2020 году теннис отлично справился с огромными проблемами, которые возникли из-за глобальности тура. И эти проблемы сохраняются.

Думаю, безопаснее всего будет предположить, что тур вернется в норму в 2022-м, но мы нацелены на гибкость. Думаю, в этом году Уимблдон еще будет не совсем нормальным, но я надеюсь, что он будет максимально нормальным». 

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Источник — Daily Mail

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