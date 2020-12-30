ФОТО. Катарина Завацкая провела тренировку с Ализе Корне

Украинская теннисистка Катарина Завацкая продолжает подготовку к старту нового сезона.
На этот раз 20-летняя украинка провела тренировку с француженкой Ализе Корне на корте «All in Tennis Academy».
ФОТО. Марта Костюк тренируется с чемпионкой US Open-2019
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Источник — Instagram
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