ФТУ сообщила о рейдерском захвате спорткомплекса Прометей в Каменском

Федерация тенниса Украины сообщила о рейдерском захвате спорткомплекса «Прометей» в Каменском.



«В Каменском уничтожают теннис. Накануне новогодних праздников происходит рейдерский захват одного из старейших теннисных центров Украины спорткомплекса «Прометей», который находится в коммунальной собственности. Здание охраняют агрессивно настроенные крепкие ребята в масках и, по некоторым свидетельствам, с огнестрельным оружием, которые не допускают детей к тренировкам по теннису», – говорится в заявлении ФТУ.



Сообщается, что родители юных теннисистов, которые до 24 декабря еще могли посещать тренировки, обратились с письмом к мэру Каменского Андрея Белоусову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Следует отметить, что после реконструкции СК «Прометей» из трех кортов, которые были раньше, осталось два. Один был переоборудован именно под баскетбольно-волейбольная площадку.