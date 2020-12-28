ФТУ сообщила о рейдерском захвате спорткомплекса Прометей в Каменском

Родители теннисистов просят власти города разобраться в ситуации

  • 28.12.2020 23:59
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ФТУ сообщила о рейдерском захвате спорткомплекса Прометей в Каменском
© nashreporter

Федерация тенниса Украины сообщила о рейдерском захвате спорткомплекса «Прометей» в Каменском.
 
«В Каменском уничтожают теннис. Накануне новогодних праздников происходит рейдерский захват одного из старейших теннисных центров Украины спорткомплекса «Прометей», который находится в коммунальной собственности. Здание охраняют агрессивно настроенные крепкие ребята в масках и, по некоторым свидетельствам, с огнестрельным оружием, которые не допускают детей к тренировкам по теннису», – говорится в заявлении ФТУ.
 
Сообщается, что родители юных теннисистов, которые до 24 декабря еще могли посещать тренировки, обратились с письмом к мэру Каменского Андрея Белоусову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Следует отметить, что после реконструкции СК «Прометей» из трех кортов, которые были раньше, осталось два. Один был переоборудован именно под баскетбольно-волейбольная площадку.

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