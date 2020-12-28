ФОТО. К старту сезона готова. Марта Костюк прилетела в ОАЭ

Украинка через неделю будет играть на соревнованиях в Абу-Даби

  • 28.12.2020 23:45
  • 294 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. К старту сезона готова. Марта Костюк прилетела в ОАЭ
© Инстаграм Марты Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк прибыла в ОАЭ.
 
Напомним, 18-летняя украинка начнет сезон на соревнованиях в Абу-Даби. Она заявлена в квалификацию хардового турнира категории WTA 500 с призовым фондом $565,530.
 
Отметим, что соревнования в Абу-Даби начнутся 5 января.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 29.12.2020 00:11
    -3
    Що вона робить там. В нас що, кортів немає в 10 разів дешевших?
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