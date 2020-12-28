ФОТО. К старту сезона готова. Марта Костюк прилетела в ОАЭ

Третья ракетка Украины Марта Костюк прибыла в ОАЭ.
Напомним, 18-летняя украинка начнет сезон на соревнованиях в Абу-Даби. Она заявлена в квалификацию хардового турнира категории WTA 500 с призовым фондом $565,530.
Отметим, что соревнования в Абу-Даби начнутся 5 января.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.