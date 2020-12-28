Надаль повторил достижение Коннорса и Федерера

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль провел 800 недель подряд в топ-20 мирового рейтинга.



Испанец дебютировал в двадцатке сильнейших 4 апреля 2005-го и с тех пор ее ни разу не покидал.



Отметим, что ранее подобное достижение покорилось только двум теннисистам: Джимми Коннорсу и Роджеру Федереру.