Надаль повторил достижение Коннорса и Федерера

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль провел 800 недель подряд в топ-20 мирового рейтинга.
Испанец дебютировал в двадцатке сильнейших 4 апреля 2005-го и с тех пор ее ни разу не покидал.
Отметим, что ранее подобное достижение покорилось только двум теннисистам: Джимми Коннорсу и Роджеру Федереру.
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Источник — Twitter
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