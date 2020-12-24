ФОТО. Свитолина показала новую татуировку

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала в инстаграме свою самую новую татуировку, которая расположена на правой руке. Об этом теннисистку попросили ее подписчики.
Напомним, украинка и ранее делала тату на правой руке и левой ноге.
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Источник — Instagram
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