Анталья. Орлов и Кравченко идут дальше, Лопатецкая и Страхова проиграли

Украинские теннисисты с разной степенью успеха провели второй круг

  • 24.12.2020 14:58
  • 146 просмотров
  • 1 комментарий
Анталья. Орлов и Кравченко идут дальше, Лопатецкая и Страхова проиграли
© tennisua.org. Владислав Орлов

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Георгий Кравченко преодолели второй круг на 15-тысячнике ITF в Турции.     
 
К сожалению, Дарья Лопатецкая и Валерия Страхова завершили выступления на данной стадии.
 
Анталья. Второй круг (мужчины)
 
Владислав Орлов (Украина, 3) – Васил Димитров (Болгария, Q) – 6:0, 6:1
Георгий Кравченко (Украина, 6) – Баран Дженгиз (Турция, Q) – 6:3, 3:6, 6:1
 
Анталья. Второй круг (женщины)
 
Валерия Страхова (Украина, 4) – Юлия Авдеева (Россия) – 1:6, 2:6
Дарья Лопатецкая (Украина, 2) – Анжелика Исаева (Россия) – 5:7, 1:6

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Pavel K
      Pavel K, 24.12.2020 15:14
    0
    У Лопатецкой поразительный регресс! 2 года назад выносила всех на таком уровне, выигрывала турниры, в 15 лет приближалась к топ 200. А сейчас проигрывает игрокам уровня 1000 ракетки мира.
    Что случилось?!
    Ссылка
    Pavel K
    online
      Pavel K, 24.12.2020 15:14
    0
    У Лопатецкой поразительный регресс! 2 года назад выносила всех на таком уровне, выигрывала турниры, в 15 лет приближалась к топ 200. А сейчас проигрывает игрокам уровня 1000 ракетки мира.
    Что случилось?!
    Ссылка
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