Анталья. Орлов и Кравченко идут дальше, Лопатецкая и Страхова проиграли

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Георгий Кравченко преодолели второй круг на 15-тысячнике ITF в Турции.
К сожалению, Дарья Лопатецкая и Валерия Страхова завершили выступления на данной стадии.
Анталья. Второй круг (мужчины)
Владислав Орлов (Украина, 3) – Васил Димитров (Болгария, Q) – 6:0, 6:1
Георгий Кравченко (Украина, 6) – Баран Дженгиз (Турция, Q) – 6:3, 3:6, 6:1
Анталья. Второй круг (женщины)
Валерия Страхова (Украина, 4) – Юлия Авдеева (Россия) – 1:6, 2:6
Дарья Лопатецкая (Украина, 2) – Анжелика Исаева (Россия) – 5:7, 1:6
Источник — Sport.ua
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