ФОТО. Квитова в третий раз получила главную теннисную награду Чехии

Чешская теннисистка Петра Квитова удостоилась награды «Золотая канарейка», которая вручается за лучшие достижения среди чешских теннисистов за год.



«Для меня большая честь получить награду игрока года в Чехии и носить это красивое платье. Хороший способ завершить непростой год», – написала Квитова в инстаграме.



Ранее Квитова удостаивалась главной теннисной награды Чехии в 2011 и 2014 годах, когда становилась чемпионкой Уимблдона. Также Петра в восьмой раз была названа лучшей теннисисткой года в Чехии. Чешка побеждала в этой номинации в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2018 годах.