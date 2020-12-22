ФОТО. Квитова в третий раз получила главную теннисную награду Чехии

Петра удостоилась награды «Золотая канарейка»

  • 22.12.2020 21:58
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ФОТО. Квитова в третий раз получила главную теннисную награду Чехии
© Инстаграм Петры Квитовой

Чешская теннисистка Петра Квитова удостоилась награды «Золотая канарейка», которая вручается за лучшие достижения среди чешских теннисистов за год.
 
«Для меня большая честь получить награду игрока года в Чехии и носить это красивое платье. Хороший способ завершить непростой год», – написала Квитова в инстаграме. 
 
Ранее Квитова удостаивалась главной теннисной награды Чехии в 2011 и 2014 годах, когда становилась чемпионкой Уимблдона. Также Петра в восьмой раз была названа лучшей теннисисткой года в Чехии. Чешка побеждала в этой номинации в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2018 годах.

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Источник — Instagram

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