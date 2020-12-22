Свитолина, Ястремская и Костюк – в заявке основной сетки Australian Open

Опубликованы заявочные листы Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В основной сетке женского разряда Украину представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк. Катерина Козлова стоит четвертой в альтернативном списке, однако уроженка Николаева не заявлялась в квалификацию.
В отборочном турнире, который пройдет 9-13 января в Дубае (женщины) и Дохе (мужчины) примут участие шесть представителей нашей страны: Катарина Завацкая, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Сергей Стаховский и Илья Марченко.
Напомним, победители квалификационного турнира после его завершения отправятся в Мельбурн на 2-недельный карантин. Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля.
Источник — Теннисный Портал Украины
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