Свитолина, Ястремская и Костюк – в заявке основной сетки Australian Open

Опубликованы заявочные листы Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В основной сетке женского разряда Украину представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк. Катерина Козлова стоит четвертой в альтернативном списке, однако уроженка Николаева не заявлялась в квалификацию.



В отборочном турнире, который пройдет 9-13 января в Дубае (женщины) и Дохе (мужчины) примут участие шесть представителей нашей страны: Катарина Завацкая, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Сергей Стаховский и Илья Марченко.



Напомним, победители квалификационного турнира после его завершения отправятся в Мельбурн на 2-недельный карантин. Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля.