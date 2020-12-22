Теннисист из Египта дисквалифицирован на три года за договорные матчи

Египетский теннисист Мостафа Хатем получил трехлетний бан (один год условно) и 3 тысячи долларов штрафа за участие в договорных матчах. Сообщается, что теннисист признал вину в двух нарушениях антикоррупционной программы.
26-летний Хатем не поднимался в рейтинге выше 1556-й строчки и никогда не выступал на уровне ATP.
Мостафа сможет вернуться на корт не ранее 8 октября 2022 года.
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Источник — Tennis Integrity Unit
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