Теннисист из Египта дисквалифицирован на три года за договорные матчи

Египетский теннисист Мостафа Хатем получил трехлетний бан (один год условно) и 3 тысячи долларов штрафа за участие в договорных матчах. Сообщается, что теннисист признал вину в двух нарушениях антикоррупционной программы.



26-летний Хатем не поднимался в рейтинге выше 1556-й строчки и никогда не выступал на уровне ATP.



Мостафа сможет вернуться на корт не ранее 8 октября 2022 года.