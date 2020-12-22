Теннисист из Египта дисквалифицирован на три года за договорные матчи

Мостафа Хатем признал свою вину и еще легко отделался

  • 22.12.2020 19:45
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Теннисист из Египта дисквалифицирован на три года за договорные матчи
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Египетский теннисист Мостафа Хатем получил трехлетний бан (один год условно) и 3 тысячи долларов штрафа за участие в договорных матчах. Сообщается, что теннисист признал вину в двух нарушениях антикоррупционной программы. 
 
26-летний Хатем не поднимался в рейтинге выше 1556-й строчки и никогда не выступал на уровне ATP.
 
Мостафа сможет вернуться на корт не ранее 8 октября 2022 года. 

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Источник — Tennis Integrity Unit

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