Фернандо Вердаско во второй раз стал отцом

Экс-седьмая ракетка мира Фернандо Вердаско и его жена Ана Бойер объявили о пополнении в семье.



37-летний теннисист поделился фото сразу после рождения сына Маттео.

«Матео уже с нами! Все прошло отлично, и мама и ребенок чувствуют себя отлично. Я счастлив и горжусь женой и двумя замечательными детьми», – написал Вердаско в инстаграме.



Отметим, что у Фернандо и Аны уже есть сын Мигель, которому в марте 2021 года исполнится два года.