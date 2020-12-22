Фернандо Вердаско во второй раз стал отцом

Экс-седьмая ракетка мира Фернандо Вердаско и его жена Ана Бойер объявили о пополнении в семье.
37-летний теннисист поделился фото сразу после рождения сына Маттео.
«Матео уже с нами! Все прошло отлично, и мама и ребенок чувствуют себя отлично. Я счастлив и горжусь женой и двумя замечательными детьми», – написал Вердаско в инстаграме.
Отметим, что у Фернандо и Аны уже есть сын Мигель, которому в марте 2021 года исполнится два года.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.