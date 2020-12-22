Фернандо Вердаско во второй раз стал отцом

У испанского теннисиста и его супруги родился сын Маттео

  • 22.12.2020 17:25
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Фернандо Вердаско во второй раз стал отцом
© Инстаграм Фернандо Вердаско

Экс-седьмая ракетка мира Фернандо Вердаско и его жена Ана Бойер объявили о пополнении в семье.
 
37-летний теннисист поделился фото сразу после рождения сына Маттео. 

«Матео уже с нами! Все прошло отлично, и мама и ребенок чувствуют себя отлично. Я счастлив и горжусь женой и двумя замечательными детьми», – написал Вердаско в инстаграме.
  
Отметим, что у Фернандо и Аны уже есть сын Мигель, которому в марте 2021 года исполнится два года.

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Источник — Instagram

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