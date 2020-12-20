ФОТО. Чемпионка Уимблдона-2013 родила первого ребенка

Бывшая французская теннисистка Марион Бартоли сообщила о рождении дочери.
Чемпионка Уимблдона-2013 и ее супруг Яхья Бумедин назвали девочку Камилией.
«Мы самые счастливые родители и благодарим Бога за такой подарок», – написала Марион в инстаграме.
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Источник — Instagram
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