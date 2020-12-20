Украинка Страхова выиграла турнир ITF в парном разряде

Украинская теннисистка Валерия Страхова стала победительницей турнира ITF W15 в Турции в парном разряде.
В финале украинка в дуэте с Софией Шапатавой из Грузии одолела немецко-турецкий тандем Юлия Киммельманн / Илай Йорук.
Анталья. Финал парного разряда
Валерия Страхова / София Шапатава – Юлия Киммельманн / Илай Йорук – 6:4, 6:4.
Отметим, что в одиночном разряде Валерия Страхова и еще одна украинка Дарья Лопатецкая остановились в 1/4 финала.
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Источник — Sport.ua
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