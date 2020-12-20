Украинка Страхова выиграла турнир ITF в парном разряде

Украинская теннисистка Валерия Страхова стала победительницей турнира ITF W15 в Турции в парном разряде.



В финале украинка в дуэте с Софией Шапатавой из Грузии одолела немецко-турецкий тандем Юлия Киммельманн / Илай Йорук.



Анталья. Финал парного разряда

Валерия Страхова / София Шапатава – Юлия Киммельманн / Илай Йорук – 6:4, 6:4.



Отметим, что в одиночном разряде Валерия Страхова и еще одна украинка Дарья Лопатецкая остановились в 1/4 финала.