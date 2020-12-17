Три украинских теннисиста вышли в четвертьфинал на турнире ITF в Анталье

Владислав Орлов, Георгий Кравченко и Александр Овчаренко продолжают борьбу

  • 17.12.2020 15:06
  • 128 просмотров
  • 0 комментариев
Три украинских теннисиста вышли в четвертьфинал на турнире ITF в Анталье
© tennisua.org. Владислав Орлов

Украинские теннисисты Владислав Орлов (№369 ATP), Георгий Кравченко (№626 ATP) и Александр Овчаренко (№1075 ATP) вышли в четвертьфинал 15-тысячника ITF в Турции.
 
Анталья. Второй круг
Георгий Кравченко (Украина) – Альваро Лопес Сан Мартин (Испания, 8) – 6:4, 6:4
Александр Овчаренко (Украина, Q) – Тимур Киямов (Россия) – 7:6(2), 3:6, 6:2
Владислав Орлов (Украина, 4) – Дженгиз Аксу (Турция, WC) – 6:3, 6:4
 
Отметим, что Кравченко и Овчаренко разыграют путевку в полуфинал между собой, Орлов сразится в следующем раунде против румына Цезара Крету (№854 ATP).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности