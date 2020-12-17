Три украинских теннисиста вышли в четвертьфинал на турнире ITF в Анталье

Украинские теннисисты Владислав Орлов (№369 ATP), Георгий Кравченко (№626 ATP) и Александр Овчаренко (№1075 ATP) вышли в четвертьфинал 15-тысячника ITF в Турции.



Анталья. Второй круг

Георгий Кравченко (Украина) – Альваро Лопес Сан Мартин (Испания, 8) – 6:4, 6:4

Александр Овчаренко (Украина, Q) – Тимур Киямов (Россия) – 7:6(2), 3:6, 6:2

Владислав Орлов (Украина, 4) – Дженгиз Аксу (Турция, WC) – 6:3, 6:4



Отметим, что Кравченко и Овчаренко разыграют путевку в полуфинал между собой, Орлов сразится в следующем раунде против румына Цезара Крету (№854 ATP).