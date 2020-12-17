Лопатецкая и Страхова – в четвертьфинале турнира ITF в Турции

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая (№351 WTA) и Валерия Страхова (№385 WTA) продолжают побеждать на турнире ITF W15 в Турции.
В матче второго круга Дарья обыграла румынку Андреа Присакариу (№693 WTA), Валерия одолела Гергану Топалову из Болгарии (№459 WTA).
Анталья. Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина, 3) – Андреа Присакариу (Румыния) – 7:6(4), 6:3
Валерия Страхова (Украина, 7) – Гергана Топалова (Литва) – 2:6, 6:4, 7:5
Страхова в четвертьфинале сразится с первым номером посева Диан Парри из Франции (№303 WTA), Лопатецкая – с румынкой Кристиной Дину (№661 WTA). По сетке украинки могут встретиться в полуфинале.
Источник — Sport.ua
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