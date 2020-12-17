Лопатецкая и Страхова – в четвертьфинале турнира ITF в Турции

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая (№351 WTA) и Валерия Страхова (№385 WTA) продолжают побеждать на турнире ITF W15 в Турции.



В матче второго круга Дарья обыграла румынку Андреа Присакариу (№693 WTA), Валерия одолела Гергану Топалову из Болгарии (№459 WTA).



Анталья. Второй круг

Дарья Лопатецкая (Украина, 3) – Андреа Присакариу (Румыния) – 7:6(4), 6:3

Валерия Страхова (Украина, 7) – Гергана Топалова (Литва) – 2:6, 6:4, 7:5



Страхова в четвертьфинале сразится с первым номером посева Диан Парри из Франции (№303 WTA), Лопатецкая – с румынкой Кристиной Дину (№661 WTA). По сетке украинки могут встретиться в полуфинале.