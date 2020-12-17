Марта Костюк – Леа Бошкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 17 ноября, третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжит борьбу на 25-тысячнике ITF в Италии.



В четвертьфинальном матче 18-летняя украинка, посеянная под первым номером, сыграет против Леа Бошкович из Хорватии (№304 WTA).



Начало матча в 12:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Далилы Спитери (№581 WTA) или Аны Конюх (№537 WTA).

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