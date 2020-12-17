Марта Костюк – Леа Бошкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Сельва-ди-Валь-Гардена

  • 17.12.2020 05:41
  • 134 просмотра
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Леа Бошкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol. Марта Костюк

В четверг, 17 ноября, третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжит борьбу на 25-тысячнике ITF в Италии.
 
В четвертьфинальном матче 18-летняя украинка, посеянная под первым номером, сыграет против  Леа Бошкович из Хорватии (№304 WTA).
 
Начало матча в 12:00 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Далилы Спитери (№581 WTA) или Аны Конюх (№537 WTA).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Николай Власов
      Николай Власов, 17.12.2020 06:23
    0
    УДАЧИ ТЕБЕ МАРТОЧКА
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 17.12.2020 06:23
    0
    УДАЧИ ТЕБЕ МАРТОЧКА
    Ссылка
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