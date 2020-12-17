Лопатецкая и Страхова победно стартовали на турнире ITF в Турции

Обе украинки выиграли трехсетовые поединки

  • 17.12.2020 03:20
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Лопатецкая и Страхова победно стартовали на турнире ITF в Турции
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№351 WTA) удачно начала выступление на турнире ITF W15 в Турции.
 
В стартово матче украинка, посеянная под третьим номером, обыграла россиянку Евгению Бурдину (№693 WTA). Также победу в первом круге одержала и Валерия Страхова (№385 WTA).
 
Анталья. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина, 3) – Евгения Бурдина (Россия) – 6:3, 4:6, 7:5
Валерия Страхова (Украина, 7) – Юстина Микульстите (Литва) – 4:6, 6:3, 6:2

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Источник — Sport.ua

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