Лопатецкая и Страхова победно стартовали на турнире ITF в Турции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№351 WTA) удачно начала выступление на турнире ITF W15 в Турции.
В стартово матче украинка, посеянная под третьим номером, обыграла россиянку Евгению Бурдину (№693 WTA). Также победу в первом круге одержала и Валерия Страхова (№385 WTA).
Анталья. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина, 3) – Евгения Бурдина (Россия) – 6:3, 4:6, 7:5
Валерия Страхова (Украина, 7) – Юстина Микульстите (Литва) – 4:6, 6:3, 6:2
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Источник — Sport.ua
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