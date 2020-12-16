Обошел Месси и Роналду. Федерер – самый высокооплачиваемый спортсмен года

Также неплохо заработали и звезды баскетбола

  • 16.12.2020 14:15
  • 1418 просмотров
  • 4 комментария
Обошел Месси и Роналду. Федерер – самый высокооплачиваемый спортсмен года
© ATP. Роджер Федерер

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом за период с июня 2019 года по май 2020 года. В эту сумму входят как полученные швейцарцем призовые с турниров, так и доходы от рекламных договоров.
 
Федерер в сумме заработал $106,3 млн и обошел главных звезд футбола португальца Криштиану Роналду ($105 млн) и аргентинца Лионеля Месси ($104 млн).

В топ-10 также попали Неймар (футбол, Бразилия, $95,5 млн), Леброн Джеймс (баскетбол, США, $88,2 млн), Стефан Карри (баскетбол, США, $74,4 млн), Кевин Дюрэнт (баскетбол, США, $63,9 млн), Тайгер Вудс (гольф, США, $62,3 млн), Кирк Казинс (американский футбол, США, $60,5 млн) и Карсон Вентц (американский футбол, США, $59,1 млн).

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Источник — Forbes

(3 голоса)

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Комментарии
    valera37
      valera37, 16.12.2020 15:22
    0
    Max30, 16.12.2020 14:49
    Одному мне кажется,что не может быть такой разрыв в доходах между обычными людьми и топовыми спортсменами,одни получают просто немыслимые деньги,а другие просто выживают
    Надо опустить их до заработка обычных людишек и люстрировать нафиг?
    Мышление неудачников
    Ссылка
    viktorious
    online
      viktorious, 16.12.2020 15:20
    +1
    Max30, 16.12.2020 14:49
    Одному мне кажется,что не может быть такой разрыв в доходах между обычными людьми и топовыми спортсменами,одни получают просто немыслимые деньги,а другие просто выживают
    А футболки с фамилиями "обычных людей" разбирают фанаты по 40 евро?
    И вообще практически в любой профессии самые топы зарабатывают вполне приличные деньги, спортсмены просто на виду и их доходы известны.
    Ссылка
    Игорь Хомиченко
      Игорь Хомиченко, 16.12.2020 15:06
    +1
    Max30, 16.12.2020 14:49
    Одному мне кажется,что не может быть такой разрыв в доходах между обычными людьми и топовыми спортсменами,одни получают просто немыслимые деньги,а другие просто выживают
    Играй хорошо,раскручивая себя для спонсоров и будешь получать как звезда
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 16.12.2020 14:49
    +1
    Одному мне кажется,что не может быть такой разрыв в доходах между обычными людьми и топовыми спортсменами,одни получают просто немыслимые деньги,а другие просто выживают
    Ссылка
    viktorious
    online
      viktorious, 16.12.2020 15:20
    +1
    Max30, 16.12.2020 14:49
    Одному мне кажется,что не может быть такой разрыв в доходах между обычными людьми и топовыми спортсменами,одни получают просто немыслимые деньги,а другие просто выживают
    А футболки с фамилиями "обычных людей" разбирают фанаты по 40 евро?
    И вообще практически в любой профессии самые топы зарабатывают вполне приличные деньги, спортсмены просто на виду и их доходы известны.
    Ссылка
    Игорь Хомиченко
      Игорь Хомиченко, 16.12.2020 15:06
    +1
    Max30, 16.12.2020 14:49
    Одному мне кажется,что не может быть такой разрыв в доходах между обычными людьми и топовыми спортсменами,одни получают просто немыслимые деньги,а другие просто выживают
    Играй хорошо,раскручивая себя для спонсоров и будешь получать как звезда
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 16.12.2020 14:49
    +1
    Одному мне кажется,что не может быть такой разрыв в доходах между обычными людьми и топовыми спортсменами,одни получают просто немыслимые деньги,а другие просто выживают
    Ссылка
    valera37
      valera37, 16.12.2020 15:22
    0
    Max30, 16.12.2020 14:49
    Одному мне кажется,что не может быть такой разрыв в доходах между обычными людьми и топовыми спортсменами,одни получают просто немыслимые деньги,а другие просто выживают
    Надо опустить их до заработка обычных людишек и люстрировать нафиг?
    Мышление неудачников
    Ссылка
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