Обошел Месси и Роналду. Федерер – самый высокооплачиваемый спортсмен года

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом за период с июня 2019 года по май 2020 года. В эту сумму входят как полученные швейцарцем призовые с турниров, так и доходы от рекламных договоров.



Федерер в сумме заработал $106,3 млн и обошел главных звезд футбола португальца Криштиану Роналду ($105 млн) и аргентинца Лионеля Месси ($104 млн).

В топ-10 также попали Неймар (футбол, Бразилия, $95,5 млн), Леброн Джеймс (баскетбол, США, $88,2 млн), Стефан Карри (баскетбол, США, $74,4 млн), Кевин Дюрэнт (баскетбол, США, $63,9 млн), Тайгер Вудс (гольф, США, $62,3 млн), Кирк Казинс (американский футбол, США, $60,5 млн) и Карсон Вентц (американский футбол, США, $59,1 млн).