Марта Костюк – Лара Маир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 16 ноября, третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжит борьбу на 25-тысячнике ITF в Италии.
В матче второго круга 18-летняя украинка, посеянная под первым номером, сыграет против 17-летней Лауры Маир из Италии, получившей от организаторов вайлд-кард.
Ориентировочное начало матча в 14:00 по Киеву после встречи Катинка фон Дайхманн – Чжэн Циньвэнь.
В следующем раунде победительница сразится против Леа Бошкович из Хорватии (№304 WTA).
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Источник — Sport.ua
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